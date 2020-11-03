النصر يعلن استئناف قرار رفض احتجاجه ضد بيرسبوليس

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن رفع مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري، الاحتجاج المقدم تجاه أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكد مدير إدارة الإعلام والإتصال عبدالرحمن الشهري، بأن إدارة نادي النصر رفعت مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة.
وكان بيرسبوليس الإيراني، قد فاز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 5-3 مطلع الشهر الماضي، ورفعت إدارة النصر حينها احتجاجاً رفضته لجنة الانضباط والأخلاق في التاسع من أكتوبر.