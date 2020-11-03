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النصر يعلن استئناف قرار رفض احتجاجه ضد بيرسبوليس

Time منذ ساعة
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النصر يعلن استئناف قرار رفض احتجاجه ضد بيرسبوليس

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن رفع مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري، الاحتجاج المقدم تجاه أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد مدير إدارة الإعلام والإتصال عبدالرحمن الشهري، بأن إدارة نادي النصر رفعت مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة.

وكان بيرسبوليس الإيراني، قد فاز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 5-3 مطلع الشهر الماضي، ورفعت إدارة النصر حينها احتجاجاً رفضته لجنة الانضباط والأخلاق في التاسع من أكتوبر.

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أحدث التعليقات

ابوحاتم
اقسم بالله مالعبه في ملعبنا التراب
زائر
الولبد بن بدر مريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية ) يعاني مثل أي نصراوي من جالة نفسية ويحتاج علاج في المصحات والمراكز النفسية ..
قوقاز
يامريض إحنا المسلمين نعرف حقوق المرأة من قبل مانشوف وجهك وكلام الغرب سنة سبعين خلاص قدم الناس تعرف وين الاستمتاع بالمراهء زين هناك إلا مايعرف حتى إسمها بس يعرف أماكن أخرى ترى الناس معد في الخمسينات
ناقد رياضي
ممكن وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد الموافقة على طلب نادي النصر ، هما ليس لهما نفوذ في الوزارة يعملون صوريا وينفذون تعليمات الشخصية النصراويه النافذة التي تدير الوزارة .
محمد البقمي
لا لا لا لا تبطي صبه كأس الملك للهلال

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