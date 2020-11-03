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بالفيديو.. أمير مكة: إلى الإنسان السعودي دعوتك للقدوة وأنت ذاك

Time منذ 31 دقيقة
Views 1340
بالفيديو.. أمير مكة: إلى الإنسان السعودي دعوتك للقدوة وأنت ذاك

مكة المكرمة (صدى):
كشف أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، عن رسالة إلى الإنسان السعودي، وذلك خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

وقال الأمير خالد الفيصل، في كلمة له: " إلى الإنسان السعودي، دعوتك للقدوة وأنت ذاك، وطلبتك البدء فكنت هناك، لله درك من سعودي، ترفع رأس من دعاك، فشكرًا"؛ فيما ترأس اجتماعًا لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

ويعد هذا هو إحدى المبادرات الريادية لـملتقى مكة الثقافي، في موسمه الحالي تحت شعار" كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"؛ بينما تستفيد من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويأتي المشروع بالشراكة مع: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وشركة «عِلم».

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد التيوس بكم
الف مبارك عليك يابن صعينين الله يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمع بينكم على خير اعزمونا يا اهل وثيلان لكن عقب كورونا
اهم شي كم سعر الــ LT؟
ذا الخبل وينهو رايح اجل كان يبي يحترف برا في مليله الاسباني والله اللاعب الدايخ الله يصلحه
عدو الخونة
الله اعلم ويمكن حتى كلامهم عن سعر دعايتهم كذب بكذب وماعندهم الا الفلس على طريقة اسوي لك دعاية ونحط المبلغ كذا وكذا على الورق فقط والواقع مختلف كثير يعني ابو 50 الف كلها 5 الاف فقط لاغير اذكر الهنديات تجي هنا على انها ممرضة بالعقد فقط طبعا بالاتفاق مع الكفيل على انها ممرضة على الورق فقققققط وهي شغالة فالواقع وتاخذ مرتب شغالة واللفة ذي لاجل الخطيب فيما بعد لاجل تبيض وجهها بانها كانت ممرضة بالسعودية

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