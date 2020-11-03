وظيفة هندسية شاغرة في «STC»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الإتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: مساعد التخطيط والتصميم (Planning & Design Assistant)؛ بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة ويفضل في الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، حديث التخرج، لا يشترط الخبرة المسبقة، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
وقالت أن الوصف الوظيفي: ضمان التسليم الفعال للأنشطة الإدارية وإدارة المرافق وأنشطة خدمات الدعم الأخرى ، مثل تقديم المساعدة السكرتارية للإدارة التنفيذية. والإشراف على الفرق لضمان الحركة الفعالة للعمل اليومي ، بما يتماشى مع السياسات والممارسات التنظيمية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .