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وظيفة هندسية شاغرة في «STC»

Time منذ 54 دقيقة
Views 1430
وظيفة هندسية شاغرة في «STC»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الإتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: مساعد التخطيط والتصميم (Planning & Design Assistant)؛ بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة ويفضل في الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، حديث التخرج، لا يشترط الخبرة المسبقة، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

وقالت أن الوصف الوظيفي: ضمان التسليم الفعال للأنشطة الإدارية وإدارة المرافق وأنشطة خدمات الدعم الأخرى ، مثل تقديم المساعدة السكرتارية للإدارة التنفيذية. والإشراف على الفرق لضمان الحركة الفعالة للعمل اليومي ، بما يتماشى مع السياسات والممارسات التنظيمية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد التيوس بكم
الف مبارك عليك يابن صعينين الله يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمع بينكم على خير اعزمونا يا اهل وثيلان لكن عقب كورونا
اهم شي كم سعر الــ LT؟
ذا الخبل وينهو رايح اجل كان يبي يحترف برا في مليله الاسباني والله اللاعب الدايخ الله يصلحه
عدو الخونة
الله اعلم ويمكن حتى كلامهم عن سعر دعايتهم كذب بكذب وماعندهم الا الفلس على طريقة اسوي لك دعاية ونحط المبلغ كذا وكذا على الورق فقط والواقع مختلف كثير يعني ابو 50 الف كلها 5 الاف فقط لاغير اذكر الهنديات تجي هنا على انها ممرضة بالعقد فقط طبعا بالاتفاق مع الكفيل على انها ممرضة على الورق فقققققط وهي شغالة فالواقع وتاخذ مرتب شغالة واللفة ذي لاجل الخطيب فيما بعد لاجل تبيض وجهها بانها كانت ممرضة بالسعودية

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