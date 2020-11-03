مواعيد مباريات السوبر الإسباني في المملكة

ماجد محمد (صدى):
تحتضن ملاعب المملكة منافسات كأس السوبر الإسباني، للعام الثاني على التوالي والتي ستقام في الفترة ما بين الـ 13 حتى الـ 16 من يناير المقبل.
وفي السياق نفسه، يشهد يوم الـ 13 إقامة مباراة نصف النهائي الأول، بينما ستقام مباراة نصف النهائي الثاني، في اليوم التالي 14 يناير، وسيكون النهائي ما بين الفائزين يوم الـ 16 من يناير على ملعب الجوهرة المشعة، في البطولة التي سيشارك فيها (ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسييداد، أتلتيك بيلباو).
وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك كلا من ريال مدريد بكونه بطلا للدوري، وبرشلونة وصيفا لبطل الليجا، بينما سيلعب ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو بكونهما طرفي نهائي مسابقة كأس الملك.