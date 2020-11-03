الأعداد السابقة للصحيفة

مواعيد مباريات السوبر الإسباني في المملكة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1295
مواعيد مباريات السوبر الإسباني في المملكة

ماجد محمد (صدى):
تحتضن ملاعب المملكة منافسات كأس السوبر الإسباني، للعام الثاني على التوالي والتي ستقام في الفترة ما بين الـ 13 حتى الـ 16 من يناير المقبل.

وفي السياق نفسه، يشهد يوم الـ 13 إقامة مباراة نصف النهائي الأول، بينما ستقام مباراة نصف النهائي الثاني، في اليوم التالي 14 يناير، وسيكون النهائي ما بين الفائزين يوم الـ 16 من يناير على ملعب الجوهرة المشعة، في البطولة التي سيشارك فيها (ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسييداد، أتلتيك بيلباو).

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك كلا من ريال مدريد بكونه بطلا للدوري، وبرشلونة وصيفا لبطل الليجا، بينما سيلعب ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو بكونهما طرفي نهائي مسابقة كأس الملك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوحاتم
اقسم بالله مالعبه في ملعبنا التراب
زائر
الولبد بن بدر مريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية ) يعاني مثل أي نصراوي من جالة نفسية ويحتاج علاج في المصحات والمراكز النفسية ..
قوقاز
يامريض إحنا المسلمين نعرف حقوق المرأة من قبل مانشوف وجهك وكلام الغرب سنة سبعين خلاص قدم الناس تعرف وين الاستمتاع بالمراهء زين هناك إلا مايعرف حتى إسمها بس يعرف أماكن أخرى ترى الناس معد في الخمسينات
ناقد رياضي
ممكن وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد الموافقة على طلب نادي النصر ، هما ليس لهما نفوذ في الوزارة يعملون صوريا وينفذون تعليمات الشخصية النصراويه النافذة التي تدير الوزارة .
محمد البقمي
لا لا لا لا تبطي صبه كأس الملك للهلال

أخر الأخبار

بالفيديو.. محلل اقتصادي: الأسواق الأمريكية ستعود إلى طبيعتها بعد ظهور نتائج الانتخابات
بالفيديو.. محلل اقتصادي: الأسواق الأمريكية ستعود إلى طبيعتها بعد ظهور نتائج الانتخابات
Time منذ دقيقة Views 1067
رجل يقتل مسن مارس معه الشذوذ الجنسي
رجل يقتل مسن مارس معه الشذوذ الجنسي
Time منذ 5 دقائق Views 157
بالفيديو.. رقص غادة عادل في حفل زفاف درة يثير الجدل
بالفيديو.. رقص غادة عادل في حفل زفاف درة يثير الجدل
Time منذ 9 دقائق Views 1281
«الصحة»: تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1337
قبول استقالة ناصر الجميد وتعيين الدخيّل رئيسًا تنفيذيًا للنصر
قبول استقالة ناصر الجميد وتعيين الدخيّل رئيسًا تنفيذيًا للنصر
Time منذ 16 دقيقة Views 1344
رجل يعتدي على فتاتي ليل اختلف معهما على المقابل المادي
رجل يعتدي على فتاتي ليل اختلف معهما على المقابل المادي
Time منذ 21 دقيقة Views 348
موعد بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح
موعد بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح
Time منذ 27 دقيقة Views 1262
مواعيد مباريات السوبر الإسباني في المملكة
مواعيد مباريات السوبر الإسباني في المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1295
بالفيديو.. توجيه مهم من "آل الشيخ" للأئمة خلال تفقده مسجد الخندق بالمدينة المنورة
بالفيديو.. توجيه مهم من "آل الشيخ" للأئمة خلال تفقده مسجد الخندق بالمدينة المنورة
Time منذ 38 دقيقة Views 1410
نادي سباقات الخيل يُلزم الداخلين إلى ساحة الاستعراض بالزي الوطني
نادي سباقات الخيل يُلزم الداخلين إلى ساحة الاستعراض بالزي الوطني
Time منذ 44 دقيقة Views 1339