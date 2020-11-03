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تسريبات عن مفاجأة «أبل» الإضافية المنتظرة

Time منذ ساعة
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تسريبات عن مفاجأة «أبل» الإضافية المنتظرة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنظم حدثًا استثنائيًّا للإعلان عما أطلقت عليه "مفاجأة إضافية" بعد 7 أيام تقريبًا، فيما ذكرت تسريبات أن الشركة تنوي أن تكشف في هذا المؤتمر عن حاسب جديد من نوع "ماك"، والذي سيعمل لأول مرة بنظام "أبل سيليكون".

وتعتبر هذه هي المفاجأة الثانية لأبل، خارج نطاق هواتف "آيفون"، بعدما أعلنت في وقت سابق عن تخليها في أجهزة "ماك" عن معالجات إنتل، إلى معالجات جديدة من نوع "إيه آر إم"، التي تستخدمها في حواسيبها اللوحية وهواتفها الذكية.

وأوضحت التقارير، أنه من المراقب أن تعلن "أبل" عن حاسبها المحمول الجديد "ماك بوك آير" بقياس 13 بوصة، و"ماك بوك برو" بقياس 13 بوصة أيضًا، و"ماك بوك برو" بقياس 16 بوصة؛ فيما بخلاف المعالجات الجديدة ونظام التشغيل المختلف، يبدو أن باقي المواصفات ستكون مشابهة بصورة كبيرة للإصدارات السابقة من حواسيب "ماك بوك".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد التيوس بكم
الف مبارك عليك يابن صعينين الله يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمع بينكم على خير اعزمونا يا اهل وثيلان لكن عقب كورونا
اهم شي كم سعر الــ LT؟
ذا الخبل وينهو رايح اجل كان يبي يحترف برا في مليله الاسباني والله اللاعب الدايخ الله يصلحه
عدو الخونة
الله اعلم ويمكن حتى كلامهم عن سعر دعايتهم كذب بكذب وماعندهم الا الفلس على طريقة اسوي لك دعاية ونحط المبلغ كذا وكذا على الورق فقط والواقع مختلف كثير يعني ابو 50 الف كلها 5 الاف فقط لاغير اذكر الهنديات تجي هنا على انها ممرضة بالعقد فقط طبعا بالاتفاق مع الكفيل على انها ممرضة على الورق فقققققط وهي شغالة فالواقع وتاخذ مرتب شغالة واللفة ذي لاجل الخطيب فيما بعد لاجل تبيض وجهها بانها كانت ممرضة بالسعودية

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