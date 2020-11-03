تسريبات عن مفاجأة «أبل» الإضافية المنتظرة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنظم حدثًا استثنائيًّا للإعلان عما أطلقت عليه "مفاجأة إضافية" بعد 7 أيام تقريبًا، فيما ذكرت تسريبات أن الشركة تنوي أن تكشف في هذا المؤتمر عن حاسب جديد من نوع "ماك"، والذي سيعمل لأول مرة بنظام "أبل سيليكون".
وتعتبر هذه هي المفاجأة الثانية لأبل، خارج نطاق هواتف "آيفون"، بعدما أعلنت في وقت سابق عن تخليها في أجهزة "ماك" عن معالجات إنتل، إلى معالجات جديدة من نوع "إيه آر إم"، التي تستخدمها في حواسيبها اللوحية وهواتفها الذكية.
وأوضحت التقارير، أنه من المراقب أن تعلن "أبل" عن حاسبها المحمول الجديد "ماك بوك آير" بقياس 13 بوصة، و"ماك بوك برو" بقياس 13 بوصة أيضًا، و"ماك بوك برو" بقياس 16 بوصة؛ فيما بخلاف المعالجات الجديدة ونظام التشغيل المختلف، يبدو أن باقي المواصفات ستكون مشابهة بصورة كبيرة للإصدارات السابقة من حواسيب "ماك بوك".