وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود الطبية، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الأشعة (Radiology Specialist): خريج مدرسة معتمدة لتقنيات الأشعة بدرجة البكالوريوس (عام أو تشخيصي بالأشعة السينية / الموجات فوق الصوتية / العلاج الإشعاعي).
وأكدت أنه لا يشترط الخبرة المسبقة، ويشترط في الحصول على ترخيص استكمال شهادة معتمدة في الأشعة معترف بها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويفضل الاعتماد أو التدريب في مجال التعقيم، كما يفضل أحد هذه الاختبارات ؛ IELTS (5) أو TOFEL (64) أو STEP (83).
وأشارت إلى ضرورة وجود معرفة قوية بأهداف التعقيم والقيم والمسؤوليات، الطلاقة في اللغة الإنجليزية، بينما الراتب: راتب شهري 8,000 - 9,000 ريال، بينما للمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــا .
وقالت الجامعة، أنها تحتاج إلى مساعد طبيب الأسنان (Dental Assistant): دبلوم في مساعدة الأسنان (بحد أدنى سنتين)، خبرة عملية كمساعد طب الأسنان لا تقل عن سنتين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى كونه مسجل في الهيئات السعودية للتخصصات الصحية، والطلاقة في اللغة الإنجليزية؛ بينما للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــا .