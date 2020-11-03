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وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

Time منذ 9 دقائق
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وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود الطبية، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الأشعة (Radiology Specialist): خريج مدرسة معتمدة لتقنيات الأشعة بدرجة البكالوريوس (عام أو تشخيصي بالأشعة السينية / الموجات فوق الصوتية / العلاج الإشعاعي).

وأكدت أنه لا يشترط الخبرة المسبقة، ويشترط في الحصول على ترخيص استكمال شهادة معتمدة في الأشعة معترف بها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويفضل الاعتماد أو التدريب في مجال التعقيم، كما يفضل أحد هذه الاختبارات ؛ IELTS (5) أو TOFEL (64) أو STEP (83).

وأشارت إلى ضرورة وجود معرفة قوية بأهداف التعقيم والقيم والمسؤوليات، الطلاقة في اللغة الإنجليزية، بينما الراتب: راتب شهري 8,000 - 9,000 ريال، بينما للمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــا .

وقالت الجامعة، أنها تحتاج إلى مساعد طبيب الأسنان (Dental Assistant): دبلوم في مساعدة الأسنان (بحد أدنى سنتين)، خبرة عملية كمساعد طب الأسنان لا تقل عن سنتين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كونه مسجل في الهيئات السعودية للتخصصات الصحية، والطلاقة في اللغة الإنجليزية؛ بينما للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط  التالي من هنــــــا .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

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