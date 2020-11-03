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متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام

Time منذ 23 دقيقة
Views 1291
متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام

الدمام (صدى):
"الفلوة والجوهرة" متحف سياحي تراثي يضم نحو نصف مليون قطعة أثرية بمدينة الدمام ، يعكس التراث السعودي، ويوضح مدى عراقة وإصالة المملكة.

أسس المتحف عبدالوهاب الغنيم احد أهالي الدمام، حيث أن ولعه بالتراث دفعه تأسيس اكبر متحف بالمملكة.

وأوضح الغنيم أن المتحف يضم صالة كاملة خاصة بملوك المملكة بداخلها بعض من مقتنياتهم، و قطعا نادرا من كسوات الكعبة وبعض المصاحف القديمة، ومنهم مخطوطة نادرة للمصحف الشريف يعود تاريخها إلى 857 هجريا أي مايقارب 600عاما.

وأضاف أن المتحف يضم أيضا السيارات الكلاسيكية وتعد هي الأكثر بروزاً في المتحف، من بينها سيارة للملك سعود رحمه الله، حيث قال "كانت مع والدي واحتفظ بها ثم باعها، فتحسرت عليها وبعد 30 سنة استرجعها" .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

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