5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نتائج أولى البلدات التي صوتت في الانتخابات الأمريكية، وهي بلدة ديكسفيل نوتش في نيوهامشير قرب الحدود مع كندا، والتي أظهرت حصول المرشح الرئاسي، جو بايدن على كامل الأصوات فيها وعددها 5 أصوات.
وكانت البلدة أجرت التصويت بعد دقائق من منتصف الليل لتصبح إحدى أوائل البلدات التي تجري وتحصي نتائج الانتخابات فيها، حيث لم يهتم الناخبون في المدينة من الوقوف بطوابير التصويت باعتبار أن هناك 12 ساكنا فقط في هذه البلدة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية أن الصراع بين ترامب وبايدن يكمن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية).