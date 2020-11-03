الأعداد السابقة للصحيفة

5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1892
5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نتائج أولى البلدات التي صوتت في الانتخابات الأمريكية، وهي بلدة ديكسفيل نوتش في نيوهامشير قرب الحدود مع كندا، والتي أظهرت حصول المرشح الرئاسي، جو بايدن على كامل الأصوات فيها وعددها 5 أصوات.

وكانت البلدة أجرت التصويت بعد دقائق من منتصف الليل لتصبح إحدى أوائل البلدات التي تجري وتحصي نتائج الانتخابات فيها، حيث لم يهتم الناخبون في المدينة من الوقوف بطوابير التصويت باعتبار أن هناك 12 ساكنا فقط في هذه البلدة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية أن الصراع بين ترامب وبايدن يكمن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية).

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

أخر الأخبار

بالفيديو.. قرود تتناول المشروبات بشكل طريف على إحدى الجبال في الطائف
بالفيديو.. قرود تتناول المشروبات بشكل طريف على إحدى الجبال في الطائف
Time منذ 3 دقائق Views 1002
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
Time منذ 8 دقائق Views 1214
أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية
أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية
Time منذ 13 دقيقة Views 1317
لحوم تحتوي على كمية أقل من الكولسترول الضار
لحوم تحتوي على كمية أقل من الكولسترول الضار
Time منذ 18 دقيقة Views 1145
متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام
متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام
Time منذ 23 دقيقة Views 1286
محمد بن راشد يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا
محمد بن راشد يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1452
السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال
السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال
Time منذ 33 دقيقة Views 1543
رحيل أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة
رحيل أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة
Time منذ 38 دقيقة Views 1723
5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية
5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية
Time منذ 43 دقيقة Views 1892
بالفيديو.. يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة لها مع والدتها الراحلة
بالفيديو.. يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة لها مع والدتها الراحلة
Time منذ 48 دقيقة Views 1315