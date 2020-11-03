الأعداد السابقة للصحيفة

أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1317
أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية

وكالات (صدى):
تفاعل الكثير من المغردين مع هاشتاج "مستمرون بمقاطعة تركيا"؛ ليتأكد فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إيقاف حملة المقاطعة التي تم شنها ضد منتجات بلاده بسبب ممارساته وتدخلاته المشينة في دول المنطقة.

وكتب الإعلامي سلمان الدوسري: "منذ أن ناصبت العداء للمملكة لم يوجع تركيا شيء كما فعلت المقاطعة الشعبية لمنتجاتها. حاولوا، هم والتابعون لهم، إفشالها بالتركيز على أحداث سياسية أخرى. فشلت خططهم، وخاب مسعاهم، ورد عليهم السعوديون أنهم مستمرون بمقاطعة تركيا".

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي فهد الديباجي في تغريدة نشرها عبر حسابه:" مستمرون بمقاطعة تركيا، والعبرة في النهاية يا أردوغان"؛ فيما قال المغرد المعروف منذر آل الشيخ مبارك: "الوصول إلى صفر تعامل مع تركيا هدف نقترب منه -ولله الحمد-، وأثره نراه يوميًّا على الليرة التركية. مقال ياسين أقطاي، وهو مستشار أردوغان، يؤكد أن المعاناة وصلت إلى أعلى الهرم".

وأضاف: "الخروج الثاني خلال أسبوع لمستشار أردوغان للحديث عن مقاطعة منتجات تركيا يؤكد الألم الذي يشعر به العلوج، لكن الذي لفت نظري ما قاله عن مقاطعة فرنسا التي أطلقت وأنهيت سريعًا، وكأنه يؤكد أن هدف دعوة مقاطعة فرنسا هو التخفيف عن تركيا باستخدام كوادرهم على الأرض".

وعلق ابن هباس قائلاً:" مستمرون بمقاطعة تركيا، ويجب أن ننتقل للخطوة الثانية بعد الانتهاء من البضائع إلى مقاطعة أي محل تجاري يوظف أتراكًا. الحوالات التي يرسلونها شهريًّا إلى تركيا تصل بالدولار، وتفتح بيوت تأكل من خير السعودية، ثم تحاربنا.. تصفير المنتجات قريب، وتصفير العمالة مهم جدًّا".

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

أخر الأخبار

بالفيديو.. قرود تتناول المشروبات بشكل طريف على إحدى الجبال في الطائف
بالفيديو.. قرود تتناول المشروبات بشكل طريف على إحدى الجبال في الطائف
Time منذ 3 دقائق Views 1002
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
Time منذ 8 دقائق Views 1214
أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية
أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية
Time منذ 13 دقيقة Views 1317
لحوم تحتوي على كمية أقل من الكولسترول الضار
لحوم تحتوي على كمية أقل من الكولسترول الضار
Time منذ 18 دقيقة Views 1144
متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام
متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام
Time منذ 23 دقيقة Views 1286
محمد بن راشد يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا
محمد بن راشد يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1452
السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال
السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال
Time منذ 33 دقيقة Views 1541
رحيل أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة
رحيل أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة
Time منذ 38 دقيقة Views 1719
5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية
5 أصوات أول نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية
Time منذ 42 دقيقة Views 1891
بالفيديو.. يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة لها مع والدتها الراحلة
بالفيديو.. يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة لها مع والدتها الراحلة
Time منذ 48 دقيقة Views 1310