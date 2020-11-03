أردوغان يفشل في إيقاف حملة مقاطعة المنتجات التركية

وكالات (صدى):
تفاعل الكثير من المغردين مع هاشتاج "مستمرون بمقاطعة تركيا"؛ ليتأكد فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إيقاف حملة المقاطعة التي تم شنها ضد منتجات بلاده بسبب ممارساته وتدخلاته المشينة في دول المنطقة.
وكتب الإعلامي سلمان الدوسري: "منذ أن ناصبت العداء للمملكة لم يوجع تركيا شيء كما فعلت المقاطعة الشعبية لمنتجاتها. حاولوا، هم والتابعون لهم، إفشالها بالتركيز على أحداث سياسية أخرى. فشلت خططهم، وخاب مسعاهم، ورد عليهم السعوديون أنهم مستمرون بمقاطعة تركيا".
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي فهد الديباجي في تغريدة نشرها عبر حسابه:" مستمرون بمقاطعة تركيا، والعبرة في النهاية يا أردوغان"؛ فيما قال المغرد المعروف منذر آل الشيخ مبارك: "الوصول إلى صفر تعامل مع تركيا هدف نقترب منه -ولله الحمد-، وأثره نراه يوميًّا على الليرة التركية. مقال ياسين أقطاي، وهو مستشار أردوغان، يؤكد أن المعاناة وصلت إلى أعلى الهرم".
وأضاف: "الخروج الثاني خلال أسبوع لمستشار أردوغان للحديث عن مقاطعة منتجات تركيا يؤكد الألم الذي يشعر به العلوج، لكن الذي لفت نظري ما قاله عن مقاطعة فرنسا التي أطلقت وأنهيت سريعًا، وكأنه يؤكد أن هدف دعوة مقاطعة فرنسا هو التخفيف عن تركيا باستخدام كوادرهم على الأرض".
وعلق ابن هباس قائلاً:" مستمرون بمقاطعة تركيا، ويجب أن ننتقل للخطوة الثانية بعد الانتهاء من البضائع إلى مقاطعة أي محل تجاري يوظف أتراكًا. الحوالات التي يرسلونها شهريًّا إلى تركيا تصل بالدولار، وتفتح بيوت تأكل من خير السعودية، ثم تحاربنا.. تصفير المنتجات قريب، وتصفير العمالة مهم جدًّا".