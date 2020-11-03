قانوني يوضح موقف المعلنين بمواقع التواصل بعد التلاعب في المشاهدات

الرياض (صدى):
قال المحامي عبدالرحمن اللاحم أنه يجب على المعلنين مطالبة مشاهير مواقع التو اصل الاجتماعي باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم، وذلك بعد تلاعبهم في المشاهدات.
وأوضح القانوني أنه يجوز للمعلنين الرجوع على المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس ارقام المتابعين الوهمية ، لأن ذلك داخل في الغش والتدليس، مشيرا إلى أنه في حالات معينة تصل إلى جريمة نصب و احتيال .
يذكر أن التحديث الجديد لـ "سناب شات" وضع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف محرج، وذلك بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية.
وأظهر التطبيق في تحديثه المفاجئ اليوم الثلاثاء، عدد المتابعين الحقيقي لحسابات المشاهير علناً بصورة واضحة، والتي جاءت منخفضة كثيرا عما كان يعلنه هؤلاء.