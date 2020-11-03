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«السوده» تودع الصيف وتنتظر الشتاء

Time منذ 55 دقيقة
Views 439
«السوده» تودع الصيف وتنتظر الشتاء

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

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