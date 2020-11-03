الهلال أكثر الأندية متابعة على «سناب شات»

ماجد محمد (صدى):
يعد نادي الهلال هو أكثر الأندية متابعة على تطبيق "سناب شات"؛ حيث وصل عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي إلى مليون و200 ألف متابع ليتخطى العديد من الأندية ويتربع على عرش الأكثر متابعة منفرداً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه عدد متابعي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر إلى 9 مليون و100 ألف متابع، في رقم ضخم يجمع عشاق الزعيم ويؤكد على شعبيته الجارفة.
ونادي الهلال هو أحد أكبر الأندية في المملكة والوطن العربي ككل، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه، ويعتبر الفريق الأول في المملكة من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية حصدًا للبطولات القارية المختلفة.
وتبلغ عدد بطولات الهلال الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 63 بطولة بين محلية وقارية، وهو من أكثر الأندية تحقيقاً للدوري حيث فاز به ستة عشر مرة، وحصل على المركز الثاني في البطولة خمسة عشر مرة، كما فاز أيضاً ببطولة كأس الملك 8 مرات، وحصل على كأس ولى العهد 13 مرة، وفاز بكأس الاتحاد 7 مرات، وكأس المؤسس مرة، وكأس السوبر مرتين.