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الهلال أكثر الأندية متابعة على «سناب شات»

Time منذ 57 دقيقة
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الهلال أكثر الأندية متابعة على «سناب شات»

ماجد محمد (صدى):
يعد نادي الهلال هو أكثر الأندية متابعة على تطبيق "سناب شات"؛ حيث وصل عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي إلى مليون و200 ألف متابع ليتخطى العديد من الأندية ويتربع على عرش الأكثر متابعة منفرداً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه عدد متابعي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر إلى 9 مليون و100 ألف متابع، في رقم ضخم يجمع عشاق الزعيم ويؤكد على شعبيته الجارفة.

ونادي الهلال هو أحد أكبر الأندية في المملكة والوطن العربي ككل، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه، ويعتبر الفريق الأول في المملكة من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية حصدًا للبطولات القارية المختلفة.

وتبلغ عدد بطولات الهلال  الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 63 بطولة بين محلية وقارية، وهو من أكثر الأندية تحقيقاً للدوري حيث فاز به ستة عشر مرة، وحصل على المركز الثاني في البطولة خمسة عشر مرة، كما فاز أيضاً ببطولة كأس الملك 8 مرات، وحصل على كأس ولى العهد 13 مرة، وفاز بكأس الاتحاد 7 مرات، وكأس المؤسس مرة، وكأس السوبر مرتين.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

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