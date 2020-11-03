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مسؤول إيراني يطالب الشعب بالصبر حتى ظهور المهدي لحل الأزمات

Time منذ ساعة
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مسؤول إيراني يطالب الشعب بالصبر حتى ظهور المهدي لحل الأزمات

ماجد القزيز (صدى):
يواصل المسؤولين الإيرانيين خداع الشعب بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، وذلك هربا من الغلاء والفقر والأزمات الطاحنة التي يمر بها الشعب بسبب السياسات التي يتبعها النظام وتصديره للإرهاب في المنطقة.

كان أخر هذه التصريحات ما قاله البرلماني الإيراني البارز، جواد كريمي قدوسي في خطاب للمواطنين بان موجة الغلاء والفقر التي تمر بها البلاد سوف تنتهي مع ظهور الإمام المهدي المنتظر، معتبرا أن الفقر في إيران نتاج مؤامرة من جهات أجنبية معادية للبلاد.

وأضاف قدوسي في تصريحات نقلتها وكالة إعلام إيرانية، أن خطة أعداء الإسلام في الوقت الراهن تشبه خطتهم أيام الإمام الحسين أثناء معركة كربلاء، حيث هددوا الناس بالفقر والحرب وقطع أرزاقهم.

وأشار قدوسي أن تهديد المواطنين بالفقر وقطع الأموال والحرب أثناء معركة كربلاء يشبه تهديد أمريكا والنظام الصهيوني لإيران في المرحلة الراهنة، حيث تهدف هذه التهديدات لإضعاف إيمان المواطنين في النظام.

ووصف الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران في أعوام: 2009 و2018 ضد النظام وتردي الأوضاع المعيشية بـ ”الفتن والتهديدات“ التي تم التخطيط لها وتوجيهها ضد النظام الإسلامي، مطالبا الايرانيين بالصبر حتى يحين الفرج.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وش هو من لحية لايطلع زي اللي عندنا هداف الدوري اللبناني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه ..
faeiz1122
الناس هذي ماتفهم يعني يبغون المرور يحرس سياراتهم وهم مهملين ألف مليون مره المرور يحذر ويحذر لاتترك سيارتك شغاله بس اللي مايفهم مصيبه عالعموم الله ان شاء الله ترجع له ويجب أن يعاقب هو على الأهمال ومن سرق عشان يكونوا عضه لغيرهم
القرشي
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كل هاذي ألأموال من وين جابوها ؟ اكيد من الإختلاسات والرشاوي وبيع المخدرات والتزوير إلخ إلخ إلخ اللهم من اراد ببلادنا وشعبه شرآ اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يارب العالمين . . . آمين .

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