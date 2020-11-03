النصر يفشل في تسويق «سنابه» الرسمي

نواف السالم (صدى):
فشل نادي النصر في التسويق لحسابه الرسمي عبر "سناب شات"؛ ليصل عدد متابعينه إلى 241 ألف متابع فقط.
ويعد هذا العدد ضئيل جدًا مقارنةً بتاريخ الفريق ونجومه وعدد متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر الذي اقترب من الثلاثة مليون متابع؛ ليسلط الضوء على الفشل الذي يعانيه في "سناب شات".
ويأتي ذلك في الوقت يمتلك فيه النادي الذي تأسس على يد مجموعة شباب في مدينة الرياض تاريخ كبير في المملكة وعلى مستوى القارة الآسيوية، ولكن رغم ذلك غاب عشاقه عن "سنابه" الخاص.
وعلى مدار التاريخ قدم نادي النصر العديد من اللاعبين الكبار أمثال ماجد عبد الله وسالم مروان وناصر الجوهر ويوسف خميس ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي ومرحوم المرحوم وتوفيق المقرن ومبروك التركي وصالح المطلق.