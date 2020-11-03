رئيس أرامكو يعلق على نتائج الربع الثالث التي سجلت تراجعا

الرياض (صدى):
علق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر على النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2020م للشركة التي أظهرت قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة رغم التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وقال الناصر: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي)".
وأضاف "إن عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تسير، -بفضل الله- بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج، فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".
وأكد الناصر استمرار الشركة في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق، وقال :" نحن واثقون في قدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها -بإذن الله-".
وأشار إلى ما تحقق لأرامكو السعودية من إنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، التي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة.
وكانت شركة أرامكو أعلنت تراجع الأرباح الفصلية للربع الثالث إلى 44.6%، 44.2 مليار ريال، ، مقابل 79.8 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.