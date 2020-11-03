الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس أرامكو يعلق على نتائج الربع الثالث التي سجلت تراجعا

Time منذ 31 دقيقة
Views 1397
رئيس أرامكو يعلق على نتائج الربع الثالث التي سجلت تراجعا

الرياض (صدى):
علق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر على النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2020م للشركة التي أظهرت قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة رغم التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وقال الناصر: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي)".

وأضاف "إن عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تسير، -بفضل الله- بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج، فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".

وأكد الناصر استمرار الشركة في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق، وقال :" نحن واثقون في قدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها -بإذن الله-".

وأشار إلى ما تحقق لأرامكو السعودية من إنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، التي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة.

وكانت شركة أرامكو أعلنت تراجع الأرباح الفصلية للربع الثالث إلى 44.6%، 44.2 مليار ريال، ، مقابل 79.8 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Reem
راحو ملح..
فهد محمد علي حسن الشهري
الشباب يفاوض لاعب جديد وشراه موسم واحد فقط
فهد محمد علي حسن الشهري
الشباب السعودي يفاوض الاعب الهلال السعودي سالم الدوسري
تركي ابن حميد
الله لا يشخلنا الا في طاعته ...
واضح*** وصريح***
على كل حال نقول:- اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَامُحَمد ﷺ..

أخر الأخبار

الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 6 دقائق Views 1137
إطلالة بانورامية فريدة تجذب المسافرين في قلب مطار
إطلالة بانورامية فريدة تجذب المسافرين في قلب مطار
Time منذ 11 دقيقة Views 86
طرح شفروليه تاهو 2021 في أسواق الشرق الأوسط
طرح شفروليه تاهو 2021 في أسواق الشرق الأوسط
Time منذ 16 دقيقة Views 1194
النصر يفشل في تسويق «سنابه» الرسمي
النصر يفشل في تسويق «سنابه» الرسمي
Time منذ 21 دقيقة Views 1431
رئيس أرامكو يعلق على نتائج الربع الثالث التي سجلت تراجعا
رئيس أرامكو يعلق على نتائج الربع الثالث التي سجلت تراجعا
Time منذ 31 دقيقة Views 1397
رجل يفضح زوجته الخائنة بطريقة غريبة
رجل يفضح زوجته الخائنة بطريقة غريبة
Time منذ 36 دقيقة Views 534
توضيح من الجمارك بشأن ضوابط استيراد البضائع ذات الطابع الشخصي
توضيح من الجمارك بشأن ضوابط استيراد البضائع ذات الطابع الشخصي
Time منذ 46 دقيقة Views 1411
«المرور» يؤكد القبض على مراهق يمارس التفحيط في الرياض
«المرور» يؤكد القبض على مراهق يمارس التفحيط في الرياض
Time منذ 51 دقيقة Views 1455
بالفيديو.. صاعقة تضيء سماء القريات في مشهد مهيب
بالفيديو.. صاعقة تضيء سماء القريات في مشهد مهيب
Time منذ 56 دقيقة Views 1529
فايز المالكي يعلق على فضيحة مشاهير "سناب شات" ويكشف عدد مشتركيه
فايز المالكي يعلق على فضيحة مشاهير "سناب شات" ويكشف عدد مشتركيه
Time منذ ساعة Views 1691