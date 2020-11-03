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«المرور» يؤكد القبض على مراهق يمارس التفحيط في الرياض

Time منذ 51 دقيقة
Views 1455
«المرور» يؤكد القبض على مراهق يمارس التفحيط في الرياض

الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم القبض على مراهق ظهر وهو يقود مركبة بتهور ويمارس التفحيط على أحد طرق منطقة الرياض.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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واضح*** وصريح***
على كل حال نقول:- اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَامُحَمد ﷺ..

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