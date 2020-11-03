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«المرور» يؤكد القبض على مراهق يمارس التفحيط في الرياض
منذ 51 دقيقة
1455
الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم القبض على مراهق ظهر وهو يقود مركبة بتهور ويمارس التفحيط على أحد طرق منطقة الرياض.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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