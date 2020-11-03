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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم دعوة الأغنياء للولائم دون الفقراء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم دعوة الأغنياء للولائم دون الفقراء

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم دعوة الأغنياء إلى الولائم دون الفقراء.

وقال الشيخ المصلح:" للعلماء قولان في دعوة الأغنياء دون الفقراء للوليمة منهم من قال أنه لايجوز قبول دعوته لانه وقع في منكر وهو تخصيص الأغنياء بالدعوة فيعتبر تاركا لشرط من شروط الدعوة وهو ألا تتضمن منكرا".

وتابع المصلح :" أن علماء آخرون أكدوا بأن هذا أمر منفصل، فيجب إجابة الدعوة وفي حال وجد المدعو أن الداعي خصص الأغنياء نصحه بأن يستدرك بدعوته بعض الفقراء" ٠

وأشار المصلح إلى ضرورة أن يراعي الإنسان الضعفاء والفقراء وذوي الحاجات وألا يغفل عنهم ويشركهم في المسرات فانه في ذلك يحقق الأخوة الإيمانية ويكون من الرحماء.

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Reem
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واضح*** وصريح***
على كل حال نقول:- اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَامُحَمد ﷺ..

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