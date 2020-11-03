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شركة بنده توفر وظائف شاغرة في 3 مدن

Time منذ ساعة
Views 1760
شركة بنده توفر وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من نجران، وجدة، وعنيزة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصفف أرفف متجر (نجران)، مسؤول البيانات الرئيسية (عدد وظيفتين للسعوديين/ جدة)، خباز متجر/ هايبر بنده (جدة)، كاشير/ هايبر بنده (للسعوديين/ عنيزة).

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

Reem
راحو ملح..
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تركي ابن حميد
الله لا يشخلنا الا في طاعته ...
واضح*** وصريح***
على كل حال نقول:- اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَامُحَمد ﷺ..

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