النمسا تؤكد انتماء منفذ هجوم فيينا لتنظيم داعش

فيينا (صدى):
كشف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أن المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، "إرهابي"، واصفًا المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.
وأعلنت الشرطة، عن مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.