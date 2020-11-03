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النمسا تؤكد انتماء منفذ هجوم فيينا لتنظيم داعش

Time منذ ساعة
Views 1582
النمسا تؤكد انتماء منفذ هجوم فيينا لتنظيم داعش

فيينا (صدى):
كشف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أن المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، "إرهابي"، واصفًا المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأعلنت الشرطة، عن مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

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Reem
راحو ملح..
فهد محمد علي حسن الشهري
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فهد محمد علي حسن الشهري
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تركي ابن حميد
الله لا يشخلنا الا في طاعته ...
واضح*** وصريح***
على كل حال نقول:- اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَامُحَمد ﷺ..

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