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"أرامكو" تحقق أرباحاً 44 مليار ريال بالربع الثالث 2020
منذ 10 دقائق
1239
الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية تحقيق أرباحاً قدرها 44.21 مليار ريال بالربع الثالث 2020 .
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أحدث التعليقات
عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله
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