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النصر يطلب المحادثة التي جرت بين الحنفوش وحكم الفار في مباراة الشباب

Time منذ 30 دقيقة
Views 1546
النصر يطلب المحادثة التي جرت بين الحنفوش وحكم الفار في مباراة الشباب

ماجد محمد (صدى):
طالب نادي النصر، بالكشف عن المحادثات التي دارت بين حكام غرفة VAR وحكم الساحة شكري الحنفوش، خاصةً في الهدف الأول لنادي الشباب في المباراة التي جمعتهما، ولحظة مطالبة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، جناح النصر، بركلة جزاء.

وعلى جانب آخر، شكت إدارة النصر إلى اتحاد الكرة، من جدولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وإصدار روزنامة الموسم أثناء مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي النصر طالب الاتحاد، بعد انتهاء المباراة التي فاز بها الشباب أمس الأول 2ـ1، بالسماح له بإحضار حكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة، على أن تتحمل الإدارة التكلفة المادية.

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أحدث التعليقات

عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله

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