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"سناب شات" يفضح مشاهير مواقع التواصل والسخرية تلاحقهم

Time منذ 45 دقيقة
Views 1664
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"سناب شات" يفضح مشاهير مواقع التواصل والسخرية تلاحقهم

وكالات (صدى):
وضع التحديث الجديد لـ "سناب شات" مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف محرج، وذلك بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية.

وأظهر التطبيق في تحديثه المفاجئ اليوم الثلاثاء، عدد المتابعين الحقيقي لحسابات المشاهير علناً بصورة واضحة، والتي جاءت منخفضة كثيرا عما كان يعلنه هؤلاء.

ويأتي ذلك خلافا لما كان يعلنه المشاهير خلال الأعوام الماضية، حيث أحتفى بعضهم بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، في الوقت الذي كانت هذه الخاصية مخفية لا يمكن إظهارها.

وسخر الناشطون بمقاطع فيديو عديدة من بعض المشاهير بعد التحديث الجديد، مؤكدين أن هذا التحديث سيؤثر على إعلاناتهم وتعاقد الشركات معهم.

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أحدث التعليقات

عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله

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