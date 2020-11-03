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بالفيديو.. 3 حالات يحق فيها للفرد استبدال واسترجاع المشتريات

Time منذ ساعة
Views 1766
بالفيديو.. 3 حالات يحق فيها للفرد استبدال واسترجاع المشتريات

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الثلاثاء، عن 3 حالات يحق فيها للفرد استبدال واسترجاع المشتريات من المحلات أو المتاجر الإلكترونية.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، أنه إذا كانت السلعة معيبة يحق للمستهلك استبدالها فورًا أو استرجاعها وأخذ ثمنها، كما أنه يجب توضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع باللغة العربية بأسلوب واضح ومفهوم محددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال.

وقال متحدث التجارة، أنه يجب على كل محل تجاري أن يضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان واضح أو عند صناديق المحاسبة، فيما تختلف سياسة الاستبدال والاسترجاع من محل إلى آخر وذلك لتعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية.

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أحدث التعليقات

عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله

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