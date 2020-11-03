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"الموارد البشرية" تكشف عن الأنشطة التي جرى توطينها بنسبة 100%

Time منذ ساعة
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"الموارد البشرية" تكشف عن الأنشطة التي جرى توطينها بنسبة 100%

الرياض (صدى):
كشف أمين لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله الدوسري، أنه تم توطين 11 نشاطًا تجاريًا بنسبة 100%، ومن بينها أنشطة «بيع فساتين السهرات والإكسسوارات النسائية والذهب والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والجلابيات والأحذية والجوارب والعباءات النسائية.

وأوضح عبدالله الدوسري، أن ذلك بالإضافة إلى مستلزمات رعاية الأمومة والاتصالات، والملابس الداخلية والحقائب النسائية، ونشاط تأجير السيارات، لافتًا إلى أن الأنشطة التي تم توطينها بنسبة 70% على مستوى المملكة شملت ملابس الأطفال، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات والساعات.

وقال أمين لجنة التوطين، أن ذلك إلى جانب أنشطة بيع الأواني المنزلية والمستلزمات الرجالية والأجهزة والمعدات الطبية والسجاد بكافة أنواعه وأنشطة السيارات والحلويات، والعطور والعود بجميع أنواعه، والدراجات النارية، والنظارات، والأقمشة النسائية، ومواد الإعمار والبناء.

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أحدث التعليقات

عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله

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