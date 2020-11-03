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تويتر وفيسبوك يحذران من منشور لترامب بشأن الانتخابات

Time منذ ساعة
Views 1510
تويتر وفيسبوك يحذران من منشور لترامب بشأن الانتخابات

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار المحكمة العليا التي سمحت بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة إقامتها اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينان واصفا هذا القرار بأنه خطير وسيسمح بالغش في الانتخابات.

ولم يترك فيسبوك وتويتر منشور ترامب على حاله، حيث قام كل منهما بوضع تحذير إخلاء مسؤولية، كما أضاف تويتر على التحذير بأن المنشور مخالف وربما يحتوي على معلومات مضللة.

وأكد الموقعان أن التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة الأمريكية جدير بالثقة، وأن تزوير الأصوات من خلاله نادر جدا.

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أحدث التعليقات

عادل
وين الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعب طيب الاعراقي ....الله يكفينا شر مشيخة هزمان
ابو سعود
الصراحه الموضوع غريب بالداخل الان اسعار زيادة كيف يمديه يوفر ويرسل الله الرزاق ونعم بالله ولكن فيه إن بالموضوع ولا بد من التحقق من الدخل والتحويل .
نجاة محمد
هههه احسن
ابو صابر
قهقه في اذن من لايفقه .
نجاة محمد
سبحان الله

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