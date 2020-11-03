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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 22 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل و مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه لا حول و لاقو الا بالله .. ايش اللي بيصير في صاحب السياره اللي تحمل رقم وهب 12 او سعد 14 او نور 11 ... بصراحه لو انا من المرور كان استغل هذه الفئه من الناس وابيعهم اللوحه بناء على طلبه ب 50 الف ريال يعني اذا تقد احد للمرور وطلب اسم مثل سعد او حمد مع رقم يختاره اوافق واعمل له اللوحه واستلمت المبلغ وهذا سيرفع في مدخول ادارة المرور .. وبعدين ممكن يتكرر الاسم مع اختلاف الرقم فقط و سيجد المرور من يطلب هذا الطلب وعنده القدره الماليه لشراء والبعض سيشتري اللوحه باسم زوجته مثل قمر و نور وسهى وغيرهن من الاسماء
زعيم اااسيا
حملة ضد الحنفوش لانه طبق العداله داخل الملعب حسبي الله عليكم ظلم الاخرين عداله لانصار نادي ابو صفر لبث رعب في الحكام الاخرين الذين يديرون مبارة النصر لانقاذ مشروع ابو ريالين موعودين على مجزره تحكيميه ضد الفرق التي تقابل النصر بداية من القادسيه يوم الجمعه اشتغل الدفع الرباعي
زعيم اااسيا
حملة ضد الحنفوش لانه طبق العداله داخل الملعب حسبي الله عليكم ظلم الاخرين عداله لانصار نادي ابو صفر لبث رعب في الحكام الاخرين الذين يديرون مبارة النصر لانقاذ مشروع ابو ريالين موعودين على مجزره تحكيميه ضد الفرق التي تقابل النصر بداية من القادسيه يوم الجمعه اشتغل الدفع الرباعي
زعيم اااسيا
اتوقع ينتظرون موافقة النصر على الموعد وشفاء جميع المصابين الكل عارف النهائي استثنائي بعدم حضور الملك والجماهير وموعد المباره تحت تصرف الاتحاد السعودي وراح تشوفوا متى يختاروا الموعد الدي يصب في مصلحة النصر
زعيم اااسيا
اتوقع ينتظرون موافقة النصر على الموعد وشفاء جميع المصابين الكل عارف النهائي استثنائي بعدم حضور الملك والجماهير وموعد المباره تحت تصرف الاتحاد السعودي وراح تشوفوا متى يختاروا الموعد الدي يصب في مصلحة النصر

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