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طارق الحربي يستنكر تصريحات المالكي: لما المرأة تفوقت عليكم صارت للمتعة فقط!

Time منذ 51 دقيقة
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طارق الحربي يستنكر تصريحات المالكي: لما المرأة تفوقت عليكم صارت للمتعة فقط!

الرياض (صدى):
رد الإعلامي طارق الحربي، على تصريحات الداعية علي المالكي، المهينة للمرأة، والتي قال فيها إن " المرأة للاستمتاع فقط " .

واعتبر الحربي تصريحات المالكي " مهينة " وتصنيفات شوهت نفسية أجيال، قائلا: " ما عاد يصير نسكت عليها " .

وسخر الحربي من المالكي، مستعرضا تصريحات سابقة له قال فيها إن هناك دراسة تقول أن هناك مادة في لحم البرجرغر تقتل الجينات المنوية الذكورية.

وخاطب الحربي الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم بشأن هؤلاء الأشخاص الذين يهينون المرأة، مضيفا: " المرأة هي الأم وهي الطبيبة اللي تعالجكم وهي السفيرة على أي أساس تقول أن المرأة للاستمتاع، لما المرأة تفوقت عليكم صرت تقول إنها للاستمتاع، المرأ مرأة ولها حقوق " .

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شاهد.. الداعية المالكي: المرأة للاستمتاع فقط!

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إعادة تمثيل فترات الثقالة الفراغية الممثلة بالمحاور اليابانية الجديدة في الحدول الدوري النووي هو تحصيل حاصل وتمثيل للثقالة العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر الذرية الممثلة لدرحة الثقالة العددية الفراغية المنتظمة والمضطردة
د محمد ماجد بخش
يبدو أن العلم الحديث والعالم الحاضر مفرطان ولا يقران حتى الآن بأن تكافؤ العنصر يعد درجة فراغ محيط بالذرة الممثلة لكن ثقله المحوري المفناطيسي موزع على مجموع الذرات وممثل بدرجات تمثيل وحدة ثقل العنصر العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية في فترة العنصر الممثلة.
د محمد ماجد بخش
يبدو أن العلم الحديث والعالم الحاضر مفرطان ولا يقران حتى الآن بأن تكافؤ العنصر بعد درجة فراغ محيط بالذرة الممثلة لكن ثقله المحوري المفناطيسي موزع على مجموع الذرات وممثل بدرجات تمثيل وحدة ثقل العنصر العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية في فترة العنصر الممثلة.
أبو كنان
أخي الكريم: لا يوجد هناك إرضاء لأحد على حساب أحد...يعني تريد أن يكافونهم؟! العقاب ولا بد منه لكل من يقصر وتصدر منه أخطاء فادحة... شكرا للجنة الحكام على المتابعة والمحاسبة
عدو الخونة
لعنة الله على اذناب المجوس والمغول والصهيونية اي فجور لم يفعلوه واي سفالة لم ينحطوا اليها هل هذه لعنة العقوق التي تلبسوها ام لعنة الغدر الذي لا ينفك عنهم ام لعنة الخيانة التي تجري بعروقهم ام لعنة الدياثة والخنا والعار وركوب كل ما هو محرم آن لابليس ان يستقيل ماداموا طليقين

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