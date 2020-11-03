الأعداد السابقة للصحيفة

" كورونا " يفتك بعدد كبير من الفرنسيين في 24 ساعة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1463
" كورونا " يفتك بعدد كبير من الفرنسيين في 24 ساعة

باريس (صدى):
سجّلت فرنسا 52518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون 446 ألفاً و433 حالةً.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا إلى تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37435 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2678 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 176383 مصاباً دخلوا المستشفيات.

يذكر أن السلطات الفرنسية فرضت يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

باتريوت
من يوم كتبت الشمراني بدل ماتكتب لقبه الصحيح وانا غاسل يدي منك وااااضح انك تعرف اللاعب صح وواضح انك تعرف قيمته في الفريق وفي الملعب هذا بطل ومن افضل لاعبين الهلال
تركي
مدام الثور مخليها شغاله فالحرامي بريء وعليه بالعافيه المثل يقول /قدام بقاله سياره شغاله خذها ترا لقطه
مغرد
هذا هياط ولو انقتل واحد راح ا عند بيته جماعته يبحثون على وجيههم بالتراب وبدل ما هو عنتر وجما عته رجعوا عبله بالسجن
مغرد
جزاك الله خير طيب بعض الدوا ذر إذا لم يكن لك واسطه مت تسوي شي هل اقدر اشتكيتهم على هيئة مكافحة الفساد
مغرد
تدري ليش يتركها بعضهم شغاله لأنه يمكن السياره حاره خط طويل وإذ غرض من البقاله بسيط ما يطفي لأنه لو طفا الأمريكي ضرب عنده افيوز أو شريحت الويلات والله اعلم

أخر الأخبار

بالفيديو..عودة مهاجم الاتحاد بريجوفيتش إلى جدة
بالفيديو..عودة مهاجم الاتحاد بريجوفيتش إلى جدة
Time منذ 8 دقائق Views 1239
" كورونا " يفتك بعدد كبير من الفرنسيين في 24 ساعة
" كورونا " يفتك بعدد كبير من الفرنسيين في 24 ساعة
Time منذ 43 دقيقة Views 1463
محام يذبح زوجته لرفضها معاشرته
محام يذبح زوجته لرفضها معاشرته
Time منذ ساعة Views 485
وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي
وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي
Time منذ ساعة Views 1598
بدانة الفريدي تثير القلق
بدانة الفريدي تثير القلق
Time منذ ساعة Views 2457
هجوم مسلّح في فيينا..وسفارة المملكة تحذر المواطنين المتواجدين
هجوم مسلّح في فيينا..وسفارة المملكة تحذر المواطنين المتواجدين
Time منذ ساعتين Views 1847
الأحوال المدنية تنفي تدشين هوية وطنية جديدة
الأحوال المدنية تنفي تدشين هوية وطنية جديدة
Time منذ ساعتين Views 4772
الشرطة تطيح بمطلقي النار في الرياض
الشرطة تطيح بمطلقي النار في الرياض
Time منذ ساعتين Views 2124
الإعدام لرجل قتل زوجته طعنًا بالسكين أثناء نومها
الإعدام لرجل قتل زوجته طعنًا بالسكين أثناء نومها
Time منذ 3 ساعات Views 968
" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك
" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك
Time منذ 3 ساعات Views 3032