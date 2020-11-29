الدريس: ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات مرتبطة بالعلاوة " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
قال المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، إن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ستكون له علاقة ارتباط بالعلاوة، موضحا:" لكننا لسنا المنفذ لذلك بل وزارة التعليم ".
وأضاف الدريس خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" المعلمون أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "، مبينا:" ومن لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه سوف يتقدم في العام القادم ".
وكانت هيئة تقويم التعليم قررت منح المعلمين والمعلمات فرصة 4 سنوات قبل تطبيق الرخصة المهنية من أجل تأدية الاختبار وإعادته في حال عدم الاجتياز.
https://twitter.com/YaHalaShow/status/1333133295085871115?s=08