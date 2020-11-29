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الدريس: ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات مرتبطة بالعلاوة " فيديو " 

Time منذ ساعتين
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الدريس: ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات مرتبطة بالعلاوة " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
قال المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، إن الحصول على ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ستكون له علاقة ارتباط بالعلاوة، موضحا:"  لكننا لسنا المنفذ لذلك بل وزارة التعليم ".

وأضاف الدريس خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" المعلمون أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "، مبينا:" ومن لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه سوف يتقدم في العام القادم ".

‏وكانت هيئة تقويم التعليم قررت منح المعلمين والمعلمات فرصة 4 سنوات قبل تطبيق الرخصة المهنية من أجل تأدية الاختبار وإعادته في حال عدم الاجتياز.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1333133295085871115?s=08

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أحدث التعليقات

abdul
حفارة ذهب تبحث عن الاغنياء في مقاهِي العزّاب. Gold Digger . بس أعجبني صراحتها .
الربيع
يظل فريق النصر هو الأفضل والأقوى في البربرة والخرط الفاضي . الى الخلف دُر .
ابو عبدالعزيز
ولا تنسى انك انت واحد منهم ورجع لحلقاتك الماضيه
ابو عبدالعزيز
استهتار بعقول البشر بس ودي اضحك بس مالي نفس أكثر من عشرين سنه شغاله وهذا خبر بالله سرعات أجل أن شاءالله بعد 100 سنه افكر اشترك
واضح*** وصريح***
Good night

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