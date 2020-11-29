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شاموسكا يحمل الحكم مسؤولية هزيمة الفيصلي:" أهدر الوقت " 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1457
شاموسكا يحمل الحكم مسؤولية هزيمة الفيصلي:" أهدر الوقت " 

نواف السالم (صدى):
علق البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي على خسارة فريقه أمام الأهلي، في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد، حيث أرجع ذلك إلى قرارات الصافرة.

وألقى شكري الحنفوش على حكم مباراة فريقه مسؤولية جزء من هزيمة الفيصلي، كما برر تحفظه بجزائية مستحقة لم تحتسب.

وأوضح:" أوقف الحكم المباراة في أوقات كثيرة، كان دائماً يذهب إلى تقنية الفيديو، لقد احتسب 6 دقائق كوقت بديل للضائع، وأهدر من دقيقة كاملة في مراجعة الحالة ".

وتابع:" كان هناك ركلة جزاء مستحقة لنا في آخر المواجهة، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها رغم رجوعه إلى VAR، لا أظن أنه سيكون راضياً عن قراره هذا عند عودته إلى منزله ومشاهدته الحالة عن كثب، عندها فقط سيعلم أنه أخطأ ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حاح من عقلك بس تدرين دام هذا عقلك عزالله انه كسبان
احمد
بس مو باين على اوالاده انهم يشتغلون في المزرعه
ابوسامي
كشتين بسيل ويقول خيمتي الله يرحم الناس اول كانوا وهم مسافرين مايبيتون في الوادي ناس على الفطره
سعد بُلع
أضحوكة جديدة تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمستخدمي النت بالسعودية .. شكاوي لا تتوقف ضد شركمة STC بسبب بطء النت وتقوم الهيئة بمحاولة التغطيه عليها وعلى فشل STC وفشل الهيئة
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
إذا تحدث أستاذ دباس بعقلانية الاعلامي المثقف على حساب المتصحفين أو من يتسلقون لمرتبة الاعلام أو من يدعون انهم مدربين علية ان يستمع لشرح المعلم المربي الفاضل لثقافة عقول الذين يدورون شماعة لمسلسل الهروب المر من الهزائم المتكررة من زعيم وسيد أسيا الهلال ولا يضللون جماهير الضجيج بمسكنات لاتلئم الجرح النصراوي لان المستفيد الوحيد هو الهلال لان الجرح النصراوي بيظل ينزف وينزف لانهم لايعرفون العلاج لأن مصيبة الإعلام والجمهور النصرواي مو علاج الجرح النصراوي وهو الصحيح لا عليه مطاردة اخبار الهلال والاخطاء وشماعة التحكيم للهروب تحياتنا لكل من ركب الموجه النصراوية

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