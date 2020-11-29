شاموسكا يحمل الحكم مسؤولية هزيمة الفيصلي:" أهدر الوقت " 

نواف السالم (صدى):
علق البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي على خسارة فريقه أمام الأهلي، في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد، حيث أرجع ذلك إلى قرارات الصافرة.
وألقى شكري الحنفوش على حكم مباراة فريقه مسؤولية جزء من هزيمة الفيصلي، كما برر تحفظه بجزائية مستحقة لم تحتسب.
وأوضح:" أوقف الحكم المباراة في أوقات كثيرة، كان دائماً يذهب إلى تقنية الفيديو، لقد احتسب 6 دقائق كوقت بديل للضائع، وأهدر من دقيقة كاملة في مراجعة الحالة ".
وتابع:" كان هناك ركلة جزاء مستحقة لنا في آخر المواجهة، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها رغم رجوعه إلى VAR، لا أظن أنه سيكون راضياً عن قراره هذا عند عودته إلى منزله ومشاهدته الحالة عن كثب، عندها فقط سيعلم أنه أخطأ ".