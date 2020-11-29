بتال القوس:" النصر وقع ولن ينهض مع استمرار إلقاء اللائمة على الحكم " 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي بتال القوس على تتويج الهلال بكأس الملك بعد الفوز على النصر في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف.
وقال " القوس ":" هناك أخطاء تحكيمية في مباريات سابقة لا أعتقد أن مباراة البارحة من ضمنها "، مضيفا:" استمرار إلقاء اللائمة على الحكم وقراراته خطأ أكبر، يغطي الأخطاء المستمرة في الفريق ".
وأوضح " القوس ":" النصر لديه عناصر فريق كرة قدم متميزين، ولكنه وقع، ويحتاج للنهوض، هذا لن يحدث مادامت النقاشات تذهب للحكم فقط ".
وكان الهلال قهر النصر في نهائي كأس الملك بثنائية، وتوج الزعيم بكأس الملك للمرة التاسعة، الأمر الذي أسعد الهلاليين الذين يحتفلون حتى الآن بالانتصار العظيم لفريقهم.