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بتال القوس:" النصر وقع ولن ينهض مع استمرار إلقاء اللائمة على الحكم " 

Time منذ ساعة
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بتال القوس:" النصر وقع ولن ينهض مع استمرار إلقاء اللائمة على الحكم " 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي بتال القوس على تتويج الهلال بكأس الملك بعد الفوز على النصر في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف.

وقال " القوس ":" هناك أخطاء تحكيمية في مباريات سابقة لا أعتقد أن مباراة البارحة من ضمنها "، مضيفا:" استمرار إلقاء اللائمة على الحكم وقراراته خطأ أكبر،  يغطي الأخطاء المستمرة في الفريق ".

وأوضح " القوس ":" النصر لديه عناصر فريق كرة قدم متميزين، ولكنه وقع، ويحتاج للنهوض، هذا لن يحدث مادامت النقاشات تذهب للحكم فقط ".

وكان الهلال قهر النصر في نهائي كأس الملك بثنائية، وتوج الزعيم بكأس الملك للمرة التاسعة، الأمر الذي أسعد الهلاليين الذين يحتفلون حتى الآن بالانتصار العظيم لفريقهم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حاح من عقلك بس تدرين دام هذا عقلك عزالله انه كسبان
احمد
بس مو باين على اوالاده انهم يشتغلون في المزرعه
ابوسامي
كشتين بسيل ويقول خيمتي الله يرحم الناس اول كانوا وهم مسافرين مايبيتون في الوادي ناس على الفطره
سعد بُلع
أضحوكة جديدة تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمستخدمي النت بالسعودية .. شكاوي لا تتوقف ضد شركمة STC بسبب بطء النت وتقوم الهيئة بمحاولة التغطيه عليها وعلى فشل STC وفشل الهيئة
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
إذا تحدث أستاذ دباس بعقلانية الاعلامي المثقف على حساب المتصحفين أو من يتسلقون لمرتبة الاعلام أو من يدعون انهم مدربين علية ان يستمع لشرح المعلم المربي الفاضل لثقافة عقول الذين يدورون شماعة لمسلسل الهروب المر من الهزائم المتكررة من زعيم وسيد أسيا الهلال ولا يضللون جماهير الضجيج بمسكنات لاتلئم الجرح النصراوي لان المستفيد الوحيد هو الهلال لان الجرح النصراوي بيظل ينزف وينزف لانهم لايعرفون العلاج لأن مصيبة الإعلام والجمهور النصرواي مو علاج الجرح النصراوي وهو الصحيح لا عليه مطاردة اخبار الهلال والاخطاء وشماعة التحكيم للهروب تحياتنا لكل من ركب الموجه النصراوية

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