الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
انتزع الأهلي، فوزا ثمينا من الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح عمر السومة أهداف الأهلي عند الدقيقة 28، فيما سجل ميتريتا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 69، بينما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل جوليو تافاريس هدف الفيصلي الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، وضعها على يمين الحارس محمد العويس.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.