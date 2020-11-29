الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 

Time منذ 28 دقيقة
Views 1422
Comment 2
الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
انتزع الأهلي، فوزا ثمينا من الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عمر السومة أهداف الأهلي عند الدقيقة 28، فيما سجل ميتريتا  الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 69، بينما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل جوليو تافاريس هدف الفيصلي الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، وضعها على يمين الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
Sami
المصدر كيس ازرق.كوم

أخر الأخبار

سماع دوى انفجار ضخم بمدينة سنندج الإيرانية
سماع دوى انفجار ضخم بمدينة سنندج الإيرانية
Time منذ دقيقة Views 1027
ترحيب مواطنات بعد لقاء شمس الكويتية
ترحيب مواطنات بعد لقاء شمس الكويتية
Time منذ 6 دقائق Views 215
حادث مروع وسط الرمال
حادث مروع وسط الرمال
Time منذ 7 دقائق Views 211
خربت الكشتة عليهم
خربت الكشتة عليهم
Time منذ 7 دقائق Views 184
أربعيني يقتحم مطعم ويهدد بالقتل في حال عدم حصوله على وجبة مجانية
أربعيني يقتحم مطعم ويهدد بالقتل في حال عدم حصوله على وجبة مجانية
Time منذ 9 دقائق Views 140
الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 
الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 
Time منذ 28 دقيقة Views 1422
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية في الطائف 
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية في الطائف 
Time منذ 41 دقيقة Views 1554
ريم عبدالله : مايمديكم
ريم عبدالله : مايمديكم
Time منذ 54 دقيقة Views 989
أم عربية تضرب ابنها والسبب
أم عربية تضرب ابنها والسبب
Time منذ 55 دقيقة Views 906
اخطر سيلفي في العالم
اخطر سيلفي في العالم
Time منذ 56 دقيقة Views 838