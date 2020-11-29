الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الصمعاني لـ "القضاة" : لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي

Time منذ 57 دقيقة
Views 1635
بالفيديو.. الصمعاني لـ "القضاة" : لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي

الرياض (صدى):
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن قيمة العدالة تتجلى باستشعارها في نفوس الناس، ثم يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء بما لديه من ضمانات لضمان تحقيق العدالة.

وأضاف وزير العدل في كلمة وجهها للقضاة إن هذه الضمانات لا تتمثل في وجود المحاكم فحسب، وإنما يجب أن تلمس في إجراءات التقاضي وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية ولا سيما الأحكام القضائية من حيث الدقة والجودة والسرعة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر لا يمكن أن تتم من طرف واحد.

وأكد الصمعاني أنه لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي، مشيرًا إلى أن التقنية وسيلة لا غاية مهمتها تسهيل وتيسير العملية القضائية، مشير إلى أن السلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع حيث يجب أن تكون واضحة وضمن إطار النص النظامي الذي يحدد للقاضي عددًا من الخيارات يمكنه اختيار ما يناسب منها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
Sami
المصدر كيس ازرق.كوم

أخر الأخبار

سماع دوى انفجار ضخم بمدينة سنندج الإيرانية
سماع دوى انفجار ضخم بمدينة سنندج الإيرانية
Time منذ دقيقة Views 1024
ترحيب مواطنات بعد لقاء شمس الكويتية
ترحيب مواطنات بعد لقاء شمس الكويتية
Time منذ 6 دقائق Views 215
حادث مروع وسط الرمال
حادث مروع وسط الرمال
Time منذ 7 دقائق Views 208
خربت الكشتة عليهم
خربت الكشتة عليهم
Time منذ 7 دقائق Views 179
أربعيني يقتحم مطعم ويهدد بالقتل في حال عدم حصوله على وجبة مجانية
أربعيني يقتحم مطعم ويهدد بالقتل في حال عدم حصوله على وجبة مجانية
Time منذ 9 دقائق Views 140
الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 
الأهلي يعمق جراح الفيصلي بثنائية في الدوري 
Time منذ 28 دقيقة Views 1421
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية في الطائف 
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية في الطائف 
Time منذ 41 دقيقة Views 1553
ريم عبدالله : مايمديكم
ريم عبدالله : مايمديكم
Time منذ 54 دقيقة Views 989
أم عربية تضرب ابنها والسبب
أم عربية تضرب ابنها والسبب
Time منذ 55 دقيقة Views 906
اخطر سيلفي في العالم
اخطر سيلفي في العالم
Time منذ 56 دقيقة Views 838