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مدرب الهلال: اعمل مع أفضل رئيس نادي وتعلمت منه أمور عديدة

Time منذ 4 دقائق
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مدرب الهلال: اعمل مع أفضل رئيس نادي وتعلمت منه أمور عديدة

نواف السالم (صدى):
أشاد مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، بعمله مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، قائلا:" اعمل مع أفضل رئيس نادي عملت معه في حياتي، هو رجل صغير في السن ذو تعليم عالي تحصل على شهاداته العلمية في الولايات المتحده الأمريكية ".

وأضاف " لوشيسكو " خلال تصريحاته لراديو سبورت 1:" رجل محترف في جميع الأمور التي يفعلها، لقد علمني أن انظر إلى العديد من الأمور بشكل مختلف ".

وأوضح " لوشيسكو " أن النصر ضحى بالكثير ليفوز بأي بطولة، لذلك كان عليه أن ينقذ موسمه بعدما أرادوا الفوز بالدوري لكن اللقب ذهب للهلال، كما أرادوا الفوز بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي ففاز به الهلال، وأخيرًا أرادوا الفوز بكأس الملك لكن الهلال كان الأفضل وفاز باللقب أيضًا.

وأبان أن الهلال وجّه ضربتين للنصر في غضون خمسة أيام، لافتا إلى أن الفوز يرجع إلى نجاحه في تحفيز اللاعبين وإعدادهم بالشكل المطلوب.

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أحدث التعليقات

فهد
طيب واحد وجاه رساله او شي مهم وقاعد يسويه بجواله الا تخرتعون له معني وسبب الكوره فوز وخساره وكل شخص يعطي ماعنده والفائز مبروك والخسران نقوله حظ اوفر بالجايات وجستنيه ياعجوز النار بدال ماتبطل حركات الضراير وتصير رجال بدال مو مثل السوسه الا تنخر وتحاول تجذب الانتباه لك خلك بناديك احسن لك وقل خير او اصمت انتهي زمن الاعلام العنصري والشعب متفتح وعقليه اغلب المشجعين صارت متفهمه احسن من قبل
برمودا
الفقراويه ماعندهم الا الحكم والمدرب يرمون فشلهم فيهم ترى غثيتونا
🚴‍♀️
هكذا ستقلب معادله ارخميدس... وستصبح انت المكلف 😂😂⚘⚘😂⚘😂
محمد عبدالله
واضح انه مرشوش بويه
🚴‍♀️
ويهذه المناسبه السعيده... ابو سيكل يطالب بفتح استقدام المكالف الصغيره من أورانيا... منها زوزه ومنها ممرضه ومنها شغاله..

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