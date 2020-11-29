مدرب الهلال: اعمل مع أفضل رئيس نادي وتعلمت منه أمور عديدة

نواف السالم (صدى):
أشاد مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، بعمله مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، قائلا:" اعمل مع أفضل رئيس نادي عملت معه في حياتي، هو رجل صغير في السن ذو تعليم عالي تحصل على شهاداته العلمية في الولايات المتحده الأمريكية ".
وأضاف " لوشيسكو " خلال تصريحاته لراديو سبورت 1:" رجل محترف في جميع الأمور التي يفعلها، لقد علمني أن انظر إلى العديد من الأمور بشكل مختلف ".
وأوضح " لوشيسكو " أن النصر ضحى بالكثير ليفوز بأي بطولة، لذلك كان عليه أن ينقذ موسمه بعدما أرادوا الفوز بالدوري لكن اللقب ذهب للهلال، كما أرادوا الفوز بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي ففاز به الهلال، وأخيرًا أرادوا الفوز بكأس الملك لكن الهلال كان الأفضل وفاز باللقب أيضًا.
وأبان أن الهلال وجّه ضربتين للنصر في غضون خمسة أيام، لافتا إلى أن الفوز يرجع إلى نجاحه في تحفيز اللاعبين وإعدادهم بالشكل المطلوب.