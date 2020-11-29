الوحدة يفوز على الباطن بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الوحدة على الباطن، بنتيجة 3_2, على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
افتتح الباطن أهداف المباراة سريعًا عن طريق فابيو آبرو، بالدقيقة 4 من شوط المباراة الأول, وتعادل سريعًا لأصحاب الأرض اللاعب ديمترى بتراتوس، فى الدقيقة 20 عن طريق ضربة جزاء، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.
وأضاف بتراتوس هدف المباراة الثانى له ولفريقه، فى الدقيقة 54، من عمر المباراة، ثم أختتم أهداف فريقه بتسجيله هاتريك بالدقيقة 86
وبهذه النتيجة، يرفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ13، ويحل ضيفا على الاتحاد الأحد 6 ديسمبر، بينما الباطن يتوقف عند النقطة السابعة في المركز التاسع، ويواجه التعاون السبت 5 ديسمبر