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الوحدة يفوز على الباطن بثلاثية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1261
الوحدة يفوز على الباطن بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الوحدة على الباطن، بنتيجة 3_2, على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

افتتح الباطن أهداف المباراة سريعًا عن طريق فابيو آبرو، بالدقيقة 4 من شوط المباراة الأول, وتعادل سريعًا لأصحاب الأرض اللاعب ديمترى بتراتوس، فى الدقيقة 20 عن طريق ضربة جزاء، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وأضاف بتراتوس هدف المباراة الثانى له ولفريقه، فى الدقيقة 54، من عمر المباراة، ثم أختتم أهداف فريقه بتسجيله هاتريك بالدقيقة 86

وبهذه النتيجة، يرفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ13، ويحل ضيفا على الاتحاد الأحد 6 ديسمبر، بينما الباطن يتوقف عند النقطة السابعة في المركز التاسع، ويواجه التعاون السبت 5 ديسمبر

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أحدث التعليقات

فهد
طيب واحد وجاه رساله او شي مهم وقاعد يسويه بجواله الا تخرتعون له معني وسبب الكوره فوز وخساره وكل شخص يعطي ماعنده والفائز مبروك والخسران نقوله حظ اوفر بالجايات وجستنيه ياعجوز النار بدال ماتبطل حركات الضراير وتصير رجال بدال مو مثل السوسه الا تنخر وتحاول تجذب الانتباه لك خلك بناديك احسن لك وقل خير او اصمت انتهي زمن الاعلام العنصري والشعب متفتح وعقليه اغلب المشجعين صارت متفهمه احسن من قبل
برمودا
الفقراويه ماعندهم الا الحكم والمدرب يرمون فشلهم فيهم ترى غثيتونا
🚴‍♀️
هكذا ستقلب معادله ارخميدس... وستصبح انت المكلف 😂😂⚘⚘😂⚘😂
محمد عبدالله
واضح انه مرشوش بويه
🚴‍♀️
ويهذه المناسبه السعيده... ابو سيكل يطالب بفتح استقدام المكالف الصغيره من أورانيا... منها زوزه ومنها ممرضه ومنها شغاله..

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