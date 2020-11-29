بالفيديو.. ياسر القحطاني:"  الهلال رجّال مو نادي " 

طلال الغامدي (صدى):
وثق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني، مقطع فيديو يشيد فيه بإنجازات الهلال بعد تتويجه بكأس الملك للمرة التاسعة.
وقال " القحطاني ":" الهلال رجّال مو نادي "، مما أثار إعجاب الهلاليين الذين يفخرون بناديهم الذي يحقق لهم الفرحة في معظم مبارياته.
وكان القحطاني علق على فوز الهلال على النصر بثنائية وتتويجه بطلا لكأس الملك، قائلا:" ألف مبروك للزعيم والزعماء الفوز بأغلى البطولات كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين ".
وأضاف " القحطاني ":" مبروك لأبو الجوهرة وإدارته ومبروك للجهاز الإداري والفني ومليون مبروك لنجومنا الأبطال، وهاردلك لشقيقنا النصر ".
وتابع:" مباراة كانت رائعة جداً تليق بالنهائي الكبير، مبروك للأمة الهلالية ".