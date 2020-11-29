الأعداد السابقة للصحيفة

فيتوريا يتلقى صدمة مدوية خلال الحصة التدريبية الأولي للنصر بعد تتويج الهلال 

Time منذ 51 دقيقة
Views 2319
فيتوريا يتلقى صدمة مدوية خلال الحصة التدريبية الأولي للنصر بعد تتويج الهلال 

نواف السالم (صدى):
تلقى المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا صدمة مدوية خلال تدريبات الفريق اليوم، حيث تغيب رئيس النصر صفوان السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي عن حضور الحصة التدريبية الأولى عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.

واضطر فيتوريا إلى إلغاء الحصة التدريبية ومنح لاعبي الفريق إجازة اليوم، فيما أصر عبدالرحمن الحلافي علي رحيل فيتوريا عن الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام الهلال.

 

وكان رئيس النصر صفوان السويكت، طلب من العضو الداعم للعالمي والمشرف على فريق الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، استمرار البرتغالي ‎روي فيتوريا، قبيل الدخول للاجتماع المغلق.

ورد"  الحلافي " على السويكت، قائلا:" رحيل فيتوريا  قد حان "، وجاء ذلك بسبب الإخفاقات المتكررة للنصر بسبب المدير الفني للفريق وانقسام الإدارة.

 

يذكر أن الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر بثنائية مقابل هدف في نهائي كأس الملك، والتي توج على إثرها الزعيم بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهد
طيب واحد وجاه رساله او شي مهم وقاعد يسويه بجواله الا تخرتعون له معني وسبب الكوره فوز وخساره وكل شخص يعطي ماعنده والفائز مبروك والخسران نقوله حظ اوفر بالجايات وجستنيه ياعجوز النار بدال ماتبطل حركات الضراير وتصير رجال بدال مو مثل السوسه الا تنخر وتحاول تجذب الانتباه لك خلك بناديك احسن لك وقل خير او اصمت انتهي زمن الاعلام العنصري والشعب متفتح وعقليه اغلب المشجعين صارت متفهمه احسن من قبل
برمودا
الفقراويه ماعندهم الا الحكم والمدرب يرمون فشلهم فيهم ترى غثيتونا
🚴‍♀️
هكذا ستقلب معادله ارخميدس... وستصبح انت المكلف 😂😂⚘⚘😂⚘😂
محمد عبدالله
واضح انه مرشوش بويه
🚴‍♀️
ويهذه المناسبه السعيده... ابو سيكل يطالب بفتح استقدام المكالف الصغيره من أورانيا... منها زوزه ومنها ممرضه ومنها شغاله..

أخر الأخبار

مدرب الهلال: اعمل مع أفضل رئيس نادي وتعلمت منه أمور عديدة
مدرب الهلال: اعمل مع أفضل رئيس نادي وتعلمت منه أمور عديدة
Time منذ 4 دقائق Views 1164
الوحدة يفوز على الباطن بثلاثية
الوحدة يفوز على الباطن بثلاثية
Time منذ 12 دقيقة Views 1257
بالفيديو.. ياسر القحطاني:"  الهلال رجّال مو نادي " 
بالفيديو.. ياسر القحطاني:"  الهلال رجّال مو نادي " 
Time منذ 32 دقيقة Views 1455
ماعندها مجاملة
ماعندها مجاملة
Time منذ 44 دقيقة Views 461
كويتي يتفاجئ بصاعقة داخل محل
كويتي يتفاجئ بصاعقة داخل محل
Time منذ 44 دقيقة Views 359
ناوي يسجل هدف عالمي لكن !
ناوي يسجل هدف عالمي لكن !
Time منذ 45 دقيقة Views 227
فيتوريا يتلقى صدمة مدوية خلال الحصة التدريبية الأولي للنصر بعد تتويج الهلال 
فيتوريا يتلقى صدمة مدوية خلال الحصة التدريبية الأولي للنصر بعد تتويج الهلال 
Time منذ 51 دقيقة Views 2319
توضيح من الجوازات فترة صلاحية تأشيرة خروج نهائي
توضيح من الجوازات فترة صلاحية تأشيرة خروج نهائي
Time منذ 56 دقيقة Views 1587
لقطة لافتة للأنظار للمريسل أثناء تقطيع كعكة تتويج الهلال وجستنيه يطقطق على طريقته الخاصة 
لقطة لافتة للأنظار للمريسل أثناء تقطيع كعكة تتويج الهلال وجستنيه يطقطق على طريقته الخاصة 
Time منذ ساعة Views 2096
القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش منزل وعيادة طبيب مارادونا
القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش منزل وعيادة طبيب مارادونا
Time منذ ساعة Views 2088