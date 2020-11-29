فيتوريا يتلقى صدمة مدوية خلال الحصة التدريبية الأولي للنصر بعد تتويج الهلال 

نواف السالم (صدى):
تلقى المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا صدمة مدوية خلال تدريبات الفريق اليوم، حيث تغيب رئيس النصر صفوان السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي عن حضور الحصة التدريبية الأولى عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.
واضطر فيتوريا إلى إلغاء الحصة التدريبية ومنح لاعبي الفريق إجازة اليوم، فيما أصر عبدالرحمن الحلافي علي رحيل فيتوريا عن الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام الهلال.
وكان رئيس النصر صفوان السويكت، طلب من العضو الداعم للعالمي والمشرف على فريق الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، استمرار البرتغالي روي فيتوريا، قبيل الدخول للاجتماع المغلق.
ورد" الحلافي " على السويكت، قائلا:" رحيل فيتوريا قد حان "، وجاء ذلك بسبب الإخفاقات المتكررة للنصر بسبب المدير الفني للفريق وانقسام الإدارة.
يذكر أن الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر بثنائية مقابل هدف في نهائي كأس الملك، والتي توج على إثرها الزعيم بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.