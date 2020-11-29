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بالفيديو.. تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص بجازان لمواطنة في عداد الموتى

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص بجازان لمواطنة في عداد الموتى

جازان (صدى):
أوضح المواطن حسين مناعي تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص لشقيقته "جمعه" بعداد الموتى وهي لا تزال على قيد الحياة.

وقال شقيق المواطنة أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما توقف راتبها التقاعدي لمدة 3 أشهر، لتبدأ رحلة تصحيح الوضع مع الشؤون الصحية في جازان والأحوال المدنية، مبينا أنه تم التواصل مع إدارة الشؤون الصحية في جازان وتم تصحيح الوضع.

وأضاف أن الخطأ يرجع إلى خطاب من المستشفى بوفاة ابنتها، ليكتشف أنهما الاثنتين في سجلات الوفيات، مشيرا إلى أنها تأثرت نفسيًا وماديًا بسبب هذه الواقعة.

وأكد أن مؤسسة التقاعد تسلمت خطابًا بشأن تصحيح الأوضاع من إدارة الشؤون الصحية والأحوال المدنية في جازان، إلا أنها لا تزال تطلب خطابا يثبت أنها لا تزال على قيد الحياة.

وعلق المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج على الواقعة قائلا: "نوضح لكم أنه حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح في أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد دراج أنه تم تعديل البلاغ، وإحالة الشكوى للإدارة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حاح من عقلك بس تدرين دام هذا عقلك عزالله انه كسبان
احمد
بس مو باين على اوالاده انهم يشتغلون في المزرعه
ابوسامي
كشتين بسيل ويقول خيمتي الله يرحم الناس اول كانوا وهم مسافرين مايبيتون في الوادي ناس على الفطره
سعد بُلع
أضحوكة جديدة تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمستخدمي النت بالسعودية .. شكاوي لا تتوقف ضد شركمة STC بسبب بطء النت وتقوم الهيئة بمحاولة التغطيه عليها وعلى فشل STC وفشل الهيئة
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
إذا تحدث أستاذ دباس بعقلانية الاعلامي المثقف على حساب المتصحفين أو من يتسلقون لمرتبة الاعلام أو من يدعون انهم مدربين علية ان يستمع لشرح المعلم المربي الفاضل لثقافة عقول الذين يدورون شماعة لمسلسل الهروب المر من الهزائم المتكررة من زعيم وسيد أسيا الهلال ولا يضللون جماهير الضجيج بمسكنات لاتلئم الجرح النصراوي لان المستفيد الوحيد هو الهلال لان الجرح النصراوي بيظل ينزف وينزف لانهم لايعرفون العلاج لأن مصيبة الإعلام والجمهور النصرواي مو علاج الجرح النصراوي وهو الصحيح لا عليه مطاردة اخبار الهلال والاخطاء وشماعة التحكيم للهروب تحياتنا لكل من ركب الموجه النصراوية

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