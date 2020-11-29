لقطة لافتة للأنظار للمريسل أثناء تقطيع كعكة تتويج الهلال وجستنيه يطقطق على طريقته الخاصة 

ماجد محمد (صدى):
أظهرت لقطة لافتة للأنظار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، يحاول الانشغال بجواله أثناء تقطيع ضيوف برنامج الحصاد المذاع عبر قناة 24 الرياضية كعكة الاحتفال بتتويج الهلال بكأس الملك.
وظهر في الصورة " المريسل " منشغلا بجواله بطريقة غريبة تدل على مدى الحسرة والقهر على خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك.
ومن جانبه، علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على انشغال المريسل بجواله خلال تقطيع تورتاية تحمل صورة الهلال أثناء الاحتفال بتتويج الزعيم، قائلا:" الصورة أبلغ من الكلام ".
وكان الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر بثنائية مقابل هدف في نهائي كأس الملك، والتي توج على إثرها الزعيم بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.