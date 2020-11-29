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لقطة لافتة للأنظار للمريسل أثناء تقطيع كعكة تتويج الهلال وجستنيه يطقطق على طريقته الخاصة 

Time منذ ساعة
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لقطة لافتة للأنظار للمريسل أثناء تقطيع كعكة تتويج الهلال وجستنيه يطقطق على طريقته الخاصة 

ماجد محمد (صدى):
أظهرت لقطة لافتة للأنظار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، يحاول الانشغال بجواله أثناء تقطيع ضيوف برنامج الحصاد المذاع عبر قناة 24 الرياضية كعكة الاحتفال بتتويج الهلال بكأس الملك.

وظهر في الصورة " المريسل " منشغلا بجواله بطريقة غريبة تدل على مدى الحسرة والقهر على خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على انشغال المريسل بجواله خلال تقطيع تورتاية تحمل صورة الهلال أثناء الاحتفال بتتويج الزعيم، قائلا:" الصورة أبلغ من الكلام ".

وكان الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر بثنائية مقابل هدف في نهائي كأس الملك، والتي توج على إثرها الزعيم بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.

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أحدث التعليقات

فهد
طيب واحد وجاه رساله او شي مهم وقاعد يسويه بجواله الا تخرتعون له معني وسبب الكوره فوز وخساره وكل شخص يعطي ماعنده والفائز مبروك والخسران نقوله حظ اوفر بالجايات وجستنيه ياعجوز النار بدال ماتبطل حركات الضراير وتصير رجال بدال مو مثل السوسه الا تنخر وتحاول تجذب الانتباه لك خلك بناديك احسن لك وقل خير او اصمت انتهي زمن الاعلام العنصري والشعب متفتح وعقليه اغلب المشجعين صارت متفهمه احسن من قبل
برمودا
الفقراويه ماعندهم الا الحكم والمدرب يرمون فشلهم فيهم ترى غثيتونا
🚴‍♀️
هكذا ستقلب معادله ارخميدس... وستصبح انت المكلف 😂😂⚘⚘😂⚘😂
محمد عبدالله
واضح انه مرشوش بويه
🚴‍♀️
ويهذه المناسبه السعيده... ابو سيكل يطالب بفتح استقدام المكالف الصغيره من أورانيا... منها زوزه ومنها ممرضه ومنها شغاله..

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