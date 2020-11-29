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القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش منزل وعيادة طبيب مارادونا

Time منذ ساعة
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القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش منزل وعيادة طبيب مارادونا

وكالات (صدى):
أمر القضاء الأرجنتيني بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدي لوكي، طبيب الراحل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، والذي رحل عن الدنيا في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ووجه الاتهام للوكي بارتكاب مخالفات أثناء فترة الرعاية المنزلية التي تلقاها مارادونا عقب خروجه من المستشفى، بعدما خضع لعملية جراحية، عقب وعكة صحية ألمت به.

وأوضحت مصادر أنه لا تزال مناطق "ضبابية" غير واضحة في أزمة رحيل مارادونا، مما دفع القضاء لفتح تحقيق حول دور الطبيب، وكذلك الممرضة التي كانت مسؤولة عن رعاية مارادونا في أيامه الأخيرة.

وأضافت أن عدم تواجد جهاز لتنظيم ضربات القلب في مقر إقامة مارادونا مثل أمرًا محيرًا، في ظل الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم السابق، كما مثل عدم تواجد طبيب متابع على مدار 24 ساعة تساؤلًا مهمًا أيضًا.

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أحدث التعليقات

فهد
طيب واحد وجاه رساله او شي مهم وقاعد يسويه بجواله الا تخرتعون له معني وسبب الكوره فوز وخساره وكل شخص يعطي ماعنده والفائز مبروك والخسران نقوله حظ اوفر بالجايات وجستنيه ياعجوز النار بدال ماتبطل حركات الضراير وتصير رجال بدال مو مثل السوسه الا تنخر وتحاول تجذب الانتباه لك خلك بناديك احسن لك وقل خير او اصمت انتهي زمن الاعلام العنصري والشعب متفتح وعقليه اغلب المشجعين صارت متفهمه احسن من قبل
برمودا
الفقراويه ماعندهم الا الحكم والمدرب يرمون فشلهم فيهم ترى غثيتونا
🚴‍♀️
هكذا ستقلب معادله ارخميدس... وستصبح انت المكلف 😂😂⚘⚘😂⚘😂
محمد عبدالله
واضح انه مرشوش بويه
🚴‍♀️
ويهذه المناسبه السعيده... ابو سيكل يطالب بفتح استقدام المكالف الصغيره من أورانيا... منها زوزه ومنها ممرضه ومنها شغاله..

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