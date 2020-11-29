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برشلونة يكتسح أوساسونا برباعية

Time منذ 19 دقيقة
Views 1268
برشلونة يكتسح أوساسونا برباعية

وكالات (صدى):
فاز فريق برشلونة على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

أحرز برايثوايت هدف في الدقيقة 30 وسجل بعده أنطوان جريزمان الهدف الثاني ل برشلونة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بطريقة رائعة.

وسجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يختتم ميسي في الدقيقة 72 أهداف برشلونة ، وأهدى الهدف إلى روح مواطنه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا بارتداء قميص فريق نيو أولد بويز برقم 10 وهو الفريق الذي لعب له اللاعبان.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قبل ما سيب التعليق..احوب اقول... حتى ما تقولو ما قولتلللللكم.. الصحه النفسيه لا تقل اهميه عن الصحه الجسديه... بل مرضها يمرض الجسد... لذا بفلوسك تزوج مكلف صغيره تعيد اليك ايام الصبى قبل ان تمشي بالعصى..
ابوسيف
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الثقافة المستوردة
ابو يزن
اعلام هذا النادي ماخلو ولاشي مره الحكم مره اللجان مره الهواء الان حولو فيما بينهم مايدرون ان ناديهم نادي من اندية الوسط واي نادي يفوز عليه لولا الاموال الي تهب عليه كان في دوري الدرجه الاولى ما شاله الان الا الاعبين الاجانب والمواليد
بطولات نقيه حره دلهوميه
ههههههههههه هذا قدرك يا فقراوي ، لا يوقف صياحك
.M.
خسيس جبان جزوو رأسه بسيف

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