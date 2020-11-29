برشلونة يكتسح أوساسونا برباعية

وكالات (صدى):
فاز فريق برشلونة على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".
أحرز برايثوايت هدف في الدقيقة 30 وسجل بعده أنطوان جريزمان الهدف الثاني ل برشلونة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بطريقة رائعة.
وسجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يختتم ميسي في الدقيقة 72 أهداف برشلونة ، وأهدى الهدف إلى روح مواطنه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا بارتداء قميص فريق نيو أولد بويز برقم 10 وهو الفريق الذي لعب له اللاعبان.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.