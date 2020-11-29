منصة جديدة تكشف عن كورونا في وقت وجيز 

واشنطن (صدى):
قام باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية، بتطوير منصة إلكترونية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي " التعلم العميق ".
وأطلق الباحثون عليها اسم " DeepCovid-XR "، بحيث يمكنها الكشف عن فيروس كورونا في وقت وجيز، من خلال تحليل صور الأشعة السينية للرئتين لدى المرضى، وذلك أكثر دقة وسرعة من الأطباء.
وأكدت التجارب أن خوارزمية التعلم الآلي تفوقت على فريق أخصائي الأشعة القطعية للصدر، عن طريق رصدها لفيروس كورونا المستجد في صور الأشعة السينية للصدر، وذلك أسرع بنحو 10 مرات، وأكثر دقة بنسبة 1-6% من الأطباء.
وتراوحت دقة أخصائي الأشعة بين 76-81%، في حين كان أداء منصة ”DeepCovidD-XR“ أفضل قليلا بدقة بلغت 82%.
وتبين أن الأشعة السينية غير مكلفة، وهي بالفعل عنصر شائع في الرعاية الروتينية، حيث يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي أن توفر المال والوقت، لأن التوقيت بالغ الأهمية عند التعامل مع فيروس كورونا لدى المرضى.