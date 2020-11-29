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بالفيديو.. التعاون يتعادل مع الاتفاق

Time منذ ساعة
Views 1563
بالفيديو.. التعاون يتعادل مع الاتفاق

نواف السالم (صدى):
تعادل التعاون أمام ضيفه الاتفاق 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التعاون التسجيل في الدقيقة 13 بالشوط الأول عن طريق مدافع الاتفاق والذي حول عرضية الأسترالي ديوك بالخطأ في شباك فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق من تسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قبل ما سيب التعليق..احوب اقول... حتى ما تقولو ما قولتلللللكم.. الصحه النفسيه لا تقل اهميه عن الصحه الجسديه... بل مرضها يمرض الجسد... لذا بفلوسك تزوج مكلف صغيره تعيد اليك ايام الصبى قبل ان تمشي بالعصى..
ابوسيف
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الثقافة المستوردة
ابو يزن
اعلام هذا النادي ماخلو ولاشي مره الحكم مره اللجان مره الهواء الان حولو فيما بينهم مايدرون ان ناديهم نادي من اندية الوسط واي نادي يفوز عليه لولا الاموال الي تهب عليه كان في دوري الدرجه الاولى ما شاله الان الا الاعبين الاجانب والمواليد
بطولات نقيه حره دلهوميه
ههههههههههه هذا قدرك يا فقراوي ، لا يوقف صياحك
.M.
خسيس جبان جزوو رأسه بسيف

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