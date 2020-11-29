بالفيديو.. التعاون يتعادل مع الاتفاق

نواف السالم (صدى):
تعادل التعاون أمام ضيفه الاتفاق 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح التعاون التسجيل في الدقيقة 13 بالشوط الأول عن طريق مدافع الاتفاق والذي حول عرضية الأسترالي ديوك بالخطأ في شباك فريقه.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق من تسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.