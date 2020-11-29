شاهد.. غريزمان يرقص بطريقة مثيرة احتفالًا بهدفه في مباراة برشلونة وأوساسونا

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة يحتفل بطريقة مثيرة بعد هدفه في مباراة النادي الكتالوني مع أوساسونا، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، الأحد.
وبحسب المباراة، وصلت الكرة لغريزمان بعد تشتيت خاطئ من أحد مدافعي أوساسونا ليسدد المهاجم الفرنسي كرة يسارية قوية ويعلن تقدم برشلونة 2/0 في الدقيقة 42، بعد أن سجل الدنماركي مارتن بريثوايت هدفا في الدقيقة 30.
وكان غريزمان تعرض لانتقادات عديدة منذ انتقاله لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، فيما سجل غريزمان 19 هدفا وصنع 5 في 60 مباراة مع برشلونة منذ انتقاله للفريق.