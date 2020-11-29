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هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات

Time منذ ساعة
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هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات

حمود العنزي (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث 2020، حيث بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة موبايلي بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابت/ ثانية.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.68 ميجابت/ الثانية.

وبينت الهيئة في تقرير "مقياس" أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت لقائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قبل ما سيب التعليق..احوب اقول... حتى ما تقولو ما قولتلللللكم.. الصحه النفسيه لا تقل اهميه عن الصحه الجسديه... بل مرضها يمرض الجسد... لذا بفلوسك تزوج مكلف صغيره تعيد اليك ايام الصبى قبل ان تمشي بالعصى..
ابوسيف
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الثقافة المستوردة
ابو يزن
اعلام هذا النادي ماخلو ولاشي مره الحكم مره اللجان مره الهواء الان حولو فيما بينهم مايدرون ان ناديهم نادي من اندية الوسط واي نادي يفوز عليه لولا الاموال الي تهب عليه كان في دوري الدرجه الاولى ما شاله الان الا الاعبين الاجانب والمواليد
بطولات نقيه حره دلهوميه
ههههههههههه هذا قدرك يا فقراوي ، لا يوقف صياحك
.M.
خسيس جبان جزوو رأسه بسيف

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