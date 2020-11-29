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البنك المركزي يزف بشرى سارة للقطاع الخاص

Time منذ 21 دقيقة
Views 1483
البنك المركزي يزف بشرى سارة للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) -أحد برامج "ساما" لدعم تمويل القطاع الخاص- لمدة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م، ويأتي ذلك استمراراً لتمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77,3 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم وسيلقى عقابه ..

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