وظيفة شاغرة في شركة مكيون مطورون عمرانيون بمكة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة " مكيون مطورون عمرانيون " عبر موقع " لينكد إن " عن توافر وظائف شاغرة بمسمى
محامي للعمل في مكة المكرمة.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون، إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا سنوات تصل إلى 7 سنوات في كلا القطاعين العام والخاص، ويفضل خبرة سابقة في السياسة العامة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو التخصيص، إثبات القدرة على العمل الإبداعي والتحليلي.
وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الأحد 29/11/2020 ويستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، هنــــــا.