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وظيفة شاغرة في شركة مكيون مطورون عمرانيون بمكة 

Time منذ 44 دقيقة
Views 1425
وظيفة شاغرة في شركة مكيون مطورون عمرانيون بمكة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة " مكيون مطورون عمرانيون " عبر موقع " لينكد إن "  عن توافر وظائف شاغرة بمسمى

محامي للعمل في مكة المكرمة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون، إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا سنوات تصل إلى 7 سنوات في كلا القطاعين العام والخاص، ويفضل خبرة سابقة في السياسة العامة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو التخصيص، إثبات القدرة على العمل الإبداعي والتحليلي.

وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الأحد 29/11/2020 ويستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، هنــــــا.

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم وسيلقى عقابه ..

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