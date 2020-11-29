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بالصور.. تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في ‎المسجد الحرام 

Time منذ 55 دقيقة
Views 1453
بالصور.. تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في ‎المسجد الحرام 

نايف السالم (صدى):
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية، بتكثيف أعمال الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام؛ لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فيروسات.

وجاء ذلك ضمن مبادرة " معاً محترزون "، التي دشنها الرئيس العام لشؤون الحرمين بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام، وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

ومن جانبه، قال مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة جابر ودعاني، إن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها.

وأوضح أن المشايات موزعة على جميع الممرات، ومن بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية (12م)، وعرضها (50-100سم).

 

 

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم وسيلقى عقابه ..

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بالصور.. تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في ‎المسجد الحرام 
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