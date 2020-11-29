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الإطاحة بشخص أطلق النار بشكل عشوائي في أحد أحياء الأفلاج

Time منذ ساعة
Views 1477
الإطاحة بشخص أطلق النار بشكل عشوائي في أحد أحياء الأفلاج

الأفلاج (صدى):
ألقت شرطة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار بشكل عشوائي في محافظة الأفلاج.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن – في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم وسيلقى عقابه ..

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