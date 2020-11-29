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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
نايف الشمري
وش عندهم الزعقاويه اخر من يتكلم عن التحكيم هالحثاله الهلاميين اخر بطولات التحكيم وشرا لذمم أمس صار ديدنهم استقبال الحكام ي قصور هم وشراء ذممهم أمس الخنزير الحكم للهلال راح ركض لفأر النصر ابن الحمار متكلف نفسه 5حالات ولاحاله ليش داعمين سيره بقصورهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم وسيلقى عقابه ..

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